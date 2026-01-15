Diocesi: Albano, il 22 gennaio a Castel Gandolfo il “Patto di solidarietà per la vita”, dedicato alla promozione della donazione degli organi

Si terrà giovedì 22 gennaio, dalle ore 8 alle 13 presso il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, l’evento “Patto di solidarietà per la vita”, dedicato alla promozione della donazione degli organi promosso dalla Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Ets. L’iniziativa – informa la diocesi di Albano – è realizzata con il patrocinio e la partecipazione di esponenti del Ministero della Salute, della Regione Lazio, della Procura della Repubblica, del Centro Nazionale Trapianti, Centro Regionale Trapianti, AIFA, Anci Lazio e della Conferenza Episcopale Laziale Pastorale della Salute e numerose altre autorità. Protagonisti saranno tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nelle tematiche sulla donazione degli organi, fra i quali i sindaci dei 380 Comuni del Lazio, le Forze dell’ordine, Protezione civile, Asl, i Dirigenti scolastici delle scuole della regione, numerosi ordini professionali e istituzioni del territorio. “È una iniziativa – spiegano gli organizzatori – che parla al sentimento ed al benessere della nostra comunità. L’obiettivo è semplice, ma sicuramente rilevante: sensibilizzare, informare e creare un momento di condivisione autentica, dove cittadini, istituzioni e associazioni possano ritrovarsi per parlare di vita, speranza e generosità”.

Tra le numerose autorità partecipanti, è prevista la presenza del senatore Marco Silvestroni, del Capo di gabinetto presso il Ministero della Salute, Marco Mattei, del direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute, don Massimo Angelelli, del Procuratore reggente del Tribunale di Velletri, Giuseppe Patrone, del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone e del presidente dell’Aifa, Robert Giovanni Nisticò.

L’evento, ideato da Anna Laganà Benelli e promosso dal presidente della Fondazione Bcc dei Colli Albani, Flavio Alessandro Napoleoni, è progettato e coordinato da Maria Luisa De Marco e Marcello Pezzi e verrà moderato dal giornalista Fulvio Benelli.

Dopo i saluti istituzionali di rito, avrà luogo la sottoscrizione del “Patto di solidarietà” e, a seguire, gli interventi di relatori d’eccellenza, sui vari aspetti della donazione degli organi: Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, sul tema “Sostenibilità e prevenzione primaria”, Mariano Feccia, direttore del Centro regionale trapianti Lazio, sul tema “Importanza della donazione e trapianto: aspetti sanitario ed organizzativo tra prevenzione ed innovazione”, il vescovo di Albano, Vincenzo Viva, sul tema “Per una cultura della Fraternità solidale: prospettive cattoliche sulla donazione degli organi”, Stefano Armati, presidente dell’Ordine degli avvocati di Velletri, su “Aspetti giuridici della donazione degli organi” e Maria Teresa Voso, professore ordinario di Ematologia e responsabile dell’UOSD Diagnostica avanzata oncoematologica al Policlinico di Tor Vergata, sul tema “Un modello di scienza e speranza: il modello della leucemia acuta promielocitica”.