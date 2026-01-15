Diocesi: Udine, La Vita Cattolica compie cent’anni: un anno di eventi per celebrare il secolo del settimanale

La Vita Cattolica, storico settimanale dell’arcidiocesi di Udine, festeggia nel 2026 il traguardo dei cento anni dalla sua prima edizione settimanale, pubblicata il 10 gennaio 1926. Un secolo dopo, il giornale si prepara a celebrare l’anniversario con un ricco calendario di iniziative che accompagneranno la comunità friulana per tutto l’anno, in parallelo con le commemorazioni dei 50 anni dal terremoto del 1976.

Il direttore, don Daniele Antonello, sottolinea il valore simbolico di questo passaggio: guidare il settimanale nell’anno del centenario è “un onore e una responsabilità”. La redazione, afferma, è impegnata a proporre ogni settimana un’informazione capace di parlare al presente e al futuro, con particolare attenzione alle nuove generazioni e a un giornalismo “costruttivo”, che sappia raccontare il territorio con sguardo positivo e propositivo. “La Chiesa più volte ha riconosciuto il valore degli strumenti della comunicazione sociale, incoraggiando il loro utilizzo come mezzi attraverso i quali diffondere riflessioni ispirate a una Buona notizia e far conoscere quelle esperienze nate a partire da percorsi di fede condivisi”, afferma l’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba. L’arcidiocesi udinese, infatti, è editrice de La Vita Cattolica così come dell’emittente Radio Spazio. “Non è solo una questione storica – prosegue Lamba –. Nelle comunità si percepisce l’attesa di ricevere e leggere ogni settimana questo giornale”, apprezzato per la capacità di coniugare notizie locali e approfondimenti sui temi sociali e di attualità più rilevanti.

Le celebrazioni prenderanno il via il 24 gennaio quando il Centro Paolino d’Aquileia di Udine ospiterà il convegno “L’informazione cattolica: storia di ieri, sfide di domani”, con il direttore di Avvenire, Marco Girardo, e il giornalista esperto di digitale Luigi “Gigio” Rancilio. Il 24 gennaio la Chiesa celebra San Francesco di Sales, patrono della stampa cattolica. L’indomani, 25 gennaio, in tutte le parrocchie si svolgerà la Giornata del Settimanale diocesano. In occasione del convegno del 24 gennaio saranno disponibili le due pubblicazioni edite per il Centenario: la rivista a numero unico con cui La Vita Cattolica racconta il suo primo secolo di vita e le prospettive per il domani, oltre al volume “Il Friuli che crea” curato dalla giornalista Monika Pascolo, nel quale si raccolgono le più belle storie pubblicate su La Vita Cattolica (e non solo), con prefazione di Paolo Mosanghini: racconti di una terra che con la sua proverbiale laboriosità è capace di creare, impastare, dare vita e speranza.

