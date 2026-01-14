Vescovi della Puglia: conclusa a Foggia l’Assemblea ordinaria. Focus su formazione presbiteri e fraternità

(Foto Vescovi Puglia)

Si è tenuta dal 12 al 14 gennaio a Foggia l’Assemblea ordinaria della Conferenza episcopale pugliese. Lo rende noto un comunicato della Commissione cultura e comunicazioni sociali. I lavori, iniziati lunedì 12 con l’introduzione di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza, “hanno affrontato diverse tematiche di rilevante interesse per la vita ecclesiale della Regione”. Particolare attenzione è stata dedicata “alla formazione permanente dei presbiteri e alla qualità della fraternità presbiterale nella complessità delle sfide odierne”. È stato sottolineato, alla luce dell’invito di Papa Leone XIV, “come sia importante promuovere comunità cristiane intese come vere ‘case di pace’, laboratori di relazioni riconciliate, dialogo e prossimità nei contesti segnati da fragilità e conflitti”. All’inizio dei lavori era presente mons. Domenico Basile, vescovo eletto di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, al quale mons. Satriano ha rivolto “un saluto di accoglienza con l’augurio di un proficuo servizio pastorale”. I vescovi hanno incontrato fra Gianfranco Pinto Ostuni e fra Gianni Mastromarino del Commissariato generale di Terra Santa, che hanno condiviso “le attività e le necessità di sostegno, in questo tempo martoriato, per i Luoghi Santi e le comunità cristiane di Terra Santa”. Durante l’Assemblea sono stati affrontati anche i temi del Tribunale interdiocesano pugliese, della Giornata missionaria mondiale, della pastorale sociale e del lavoro, del ministero degli esorcisti e della vita consacrata.​​​​​​​​​​​​​​​​