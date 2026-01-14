Università Cattolica: Milano, venerdì convegno “Quale economia come via di pace?”. Interviene l’arcivescovo Delpini

Venerdì 16 gennaio, alle 18, all’Università Cattolica di Milano, si terrà il convegno dal titolo “Quale economia come via di pace?”. Nel mese che tradizionalmente si apre con la Giornata mondiale per la pace, “questo incontro, promosso dal Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, intende approfondire il ruolo dell’economia nella costruzione di relazioni fondate sulla centralità della persona e orientate a una convivenza pacifica e inclusiva”. Dopo i saluti introduttivi di don Nazario Costante, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, e di Annamaria Fellegara, pro-rettore vicario della Cattolica, interverranno Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d’Italia, Raul Caruso, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Cattolica, e l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Seguiranno riflessioni e testimonianze di Massimiliano Riva, referente Fondazione Centesimus Annus Milano; Andrea Dellabianca, presidente Compagnia delle Opere; Sabino Illuzzi, presidente Prospera progetto speranza; Aldo Fumagalli, presidente Ucid Lombardia (Unione cristiana imprenditori e dirigenti); padre Gonzalo Monzón, referente Circoli culturali Giovanni Paolo II.

“In un contesto segnato dall’aumento delle disuguaglianze – sottolinea don Costante – il tema economico emerge come uno degli ambiti più decisivi e delicati per la pace tra i popoli. Diventa quindi cruciale ridurre le distanze sociali ed economiche nella società. Le tensioni internazionali mostrano però che la sola integrazione economica non basta. Perché la pace sia solida, occorre una responsabilità globale che superi le convenienze del momento e promuova una solidarietà autentica tra popoli, territori e generazioni”. L’incontro si svolgerà nell’aula Sf.301, terzo piano del nuovo edificio San Francesco (ingresso in via S. Valeria 10).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /