Diocesi: Foggia-Bovino, dal 12 al 14 gennaio riunione della Conferenza episcopale Pugliese

L’arcidiocesi di Foggia-Bovino, in questi giorni, è lieta di ospitare i lavori della Conferenza episcopale Pugliese. Dal 12 al 14 gennaio, infatti, gli arcivescovi e i vescovi delle diocesi di Puglia si sono dati appuntamento nel capoluogo foggiano per l’annuale sessione invernale. I presuli – informa l’ufficio comunicazione sociale dell’arcidiocesi – hanno visitato il Monastero del SS. Salvatore delle Monache Redentoriste in Foggia, dove, oltre a concelebrare l’Eucarestia, si sono fermati in preghiera davanti le spoglie della Beata Maria Celeste Crostarosa. Non è mancata la tappa del borgo medievale di Bovino dove i vescovi pugliesi hanno potuto ammirare l’antica Concattedrale e le opere d’arte custodite presso il Museo diocesano situato nel Castello ducale.

