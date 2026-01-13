Scoutismo: Agesci, dal 15 gennaio, a Ciampino, il convegno nazionale degli Assistenti ecclesiastici

(Foto V. Politi)

Dal 15 al 17 gennaio 2026 si terrà a Ciampino (Roma) il Convegno nazionale dedicato agli Assistenti ecclesiastici e agli Animatori spirituali di gruppo dell’Agesci. L’incontro, riferisce l’Agesci, sarà un’occasione per approfondire le Strategie nazionali di intervento, che rappresentano gli ambiti d’azione quadriennali dell’Associazione e i cantieri della speranza, con uno sguardo attento alla vita cristiana vissuta nello scautismo. Il programma prevede momenti di preghiera, di catechesi e laboratori tematici, con interventi di figure di rilievo del mondo ecclesiale e associativo. Sedici i laboratori su temi educativi e pastorali: dall’educazione affettiva alla sostenibilità, dall’accoglienza interreligiosa alla formazione vocazionale. L’obiettivo dell’incontro, spiegano dall’Agesci, sarà quello di rafforzare il ruolo dello scautismo come esperienza di fede e di educazione integrale, capace di rispondere alle sfide della società contemporanea. Don Andrea Turchini, Assistente ecclesiastico generale Agesci aprirà i lavori. Nelle tre giornate le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute da mons. Andrea Migliavacca, Assistente ecclesiastico regionale della Toscana, mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale Azione Cattolica Italiana e mons. Vincenzo Viva, Vescovo di Albano (Roma). Il convegno si concluderà con l’intervento di Giorgia Caleari e Fabrizio Marano, Capo Guida e Capo Scout d’Italia e Roberta Vincini e Francesco Scoppola, Presidenti del Comitato nazionale. L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani conta attualmente 183mila soci.