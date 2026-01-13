Iran: Save the Children chiede la fine delle violazioni dei diritti dell’infanzia durante le proteste nel Paese

In seguito alle segnalazioni delle Nazioni Unite e dei media, secondo cui alcuni minorenni sono stati uccisi, feriti e detenuti in Iran, Save the Children chiede alle autorità iraniane e a tutti coloro che sono coinvolti nelle proteste di porre immediatamente fine ad ogni tipo di violenza illecita contro bambini e adolescenti e di rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale. “I minori devono essere protetti da ogni forma di violenza e danno. Non dovrebbero mai essere presi di mira, feriti o detenuti per aver esercitato il loro diritto di esprimere la propria opinione o di protestare pacificamente. Nessun bambino o adolescente dovrebbe essere costretto a vivere nella paura, subire violenza o perdere la vita semplicemente per aver fatto sentire la propria voce. Questa violenza deve cessare immediatamente e tutti i minori detenuti devono essere rilasciati”, dichiara Ahmad Alhendawi, Direttore Regionale di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa Orientale.

L’Iran – sototlinea l’organizzazione nella nota – ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, che stabilisce che l’arresto, la detenzione o l’incarcerazione dei minori devono essere utilizzati solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile. Richiede inoltre che i minori siano trattati con dignità e che sia loro consentito di rimanere in contatto con le proprie famiglie. Questi obblighi fondamentali sono sanciti dal diritto internazionale e devono essere rispettati. Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i minori hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, di essere ascoltati su questioni che riguardano la loro vita e di riunirsi e associarsi pacificamente con altri. Si tratta di libertà fondamentali. L’Iran è quindi tenuto a consentire ai minori di partecipare in sicurezza alla vita civile e alle discussioni della comunità, garantendo che le loro opinioni siano rispettate e tenute nella dovuta considerazione in base alla loro età e maturità.

Save the Children, l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, non è attiva in Iran.