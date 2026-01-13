Diocesi: Foligno, giovedì incontro su “fragilità e adolescenza”

Si svolgerà giovedì 15 gennaio – dalle 16 alle 19, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico “L. Da Vinci” di Foligno, il terzo incontro delle conferenze “Cittadini del mondo” promosse dalla diocesi. L’incontro vedrà la partecipazione di Rossella De Leonibus, esperta in psicoterapia della Gestalt, formatrice e autrice, da anni impegnata su temi come l’adolescenza, relazioni e prevenzione del disagio. Al centro dell’incontro L’adolescenza come tempo di spaesamento creativo: crisi, cambiamenti, ricerca di identità; che cosa chiedono davvero le ragazze e i ragazzi al mondo adulto: ascolto, riconoscimento, confini chiari, non solo consigli; la povertà educativa come mancanza di adulti presenti e regolati, capaci di tollerare conflitti, silenzi, dubbi; strumenti concreti per docenti, genitori ed educatori: come parlare di ansia, fallimenti, corpo, futuro con gli adolescenti senza banalizzare né drammatizzare. Le conferenze di formazione vogliono offrire “strumenti, visioni e competenze a docenti, genitori ed educatori per comprendere meglio le sfide che i giovani incontrano nei contesti urbani contemporanei”. L’iniziativa si inserisce nel Progetto “Cittadini del mondo” promosso dalla diocesi umbra in collaborazione con la Cooperativa “Densa”, all’interno del percorso educativo “Lettera alla città”, finanziato dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

