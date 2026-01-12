Università: venerdì 16 gennaio, cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2025-26 dell’Istituto Universitario Sophia con la presentazione della nuova offerta formativa  

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’Istituto Universitario Sophia si terrà venerdì 16 gennaio, alle 17, presso l’Auditorium di Loppiano (Figline e Incisa Valdarno – FI), e si aprirà con i saluti del Gran Cancelliere dell’Istituto, mons. Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, e della Vice Gran Cancelliere, la Dott.ssa Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari. La prolusione – si legge in un comunicato di presentazione -, intitolata “Filosofia e sapienza relazionale: formare l’umano per un mondo in trasformazione”, sarà tenuta dal Prof. Giuseppe D’Anna, Direttore del Dipartimento di Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La cerimonia sarà anche l’occasione per annunciare la rinnovata offerta formativa dell’Istituto, che sarà avviata a partire dall’anno accademico 2026-27. La proposta prevede l’attivazione del Baccalaureato in Filosofia e Scienze Umane e della Licenza Magistrale in Filosofia, Economia di Comunione e Ambiente. “Il Baccalaureato propone una formazione umanistica ampia e integrata, fondata sul dialogo tra filosofia, psicologia e teologia – spiega il Rettore dell’Istituto, il teologo Declan O’Byrne –, mentre la Licenza Magistrale offre un percorso avanzato di analisi critica delle grandi trasformazioni contemporanee, con particolare attenzione ai temi dell’economia civile, dell’ambiente e della responsabilità sociale”. Con questo rinnovamento, Sophia intende consolidare il proprio ruolo nel contesto culturale e territoriale della Toscana. “Non si tratta di una rottura con le nostre origini ma di una loro incarnazione più profonda con cui vogliamo interessare, in modo nuovo, gli studenti italiani – precisa O’Byrne –, senza tuttavia perdere la caratteristica dell’internazionalità, così tipica dell’Istituto sin dal suo avvio”. Confermato anche il “metodo Sophia”, centrato sull’esperienza di una comunità di studio in cui si condividono ricerca, pensiero e vita, non solo tra studenti di diversa provenienza, ma anche tra studenti e docenti, e con lo staff dell’Istituto. L’inaugurazione si svolge con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sarà possibile seguire la cerimonia anche via streaming attraverso: Zoom e Youtube.

