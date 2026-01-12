Diocesi: Campobasso, mercoledì una giornata dedicata a don Puglisi sul tema “Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”

Una giornata di studio dedicata alla figura di don Pino Puglisi, sacerdote e martire della Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1993 per il suo impegno educativo e civile nel quartiere Brancaccio di Palermo si svolgerà mercoledì 14 gennaio a Campobasso presso l’Aula Magna dell’Università del Molise in mattinata e e nel pomeriggio presso la Sala Celestino V, a Campobasso. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Scuola della diocesi di Campobasso-Bojano. L’evento, dal titolo “Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”, intende offrire un’occasione di riflessione sul valore educativo della legalità, della responsabilità e della libertà, a partire dalla testimonianza di don Pino Puglisi, che ha saputo coniugare fede, impegno sociale e attenzione concreta alle giovani generazioni. Alla giornata sarà presente suor Carolina Iavazzo, che ha condiviso con don Pino Puglisi l’esperienza educativa e pastorale nel quartiere Brancaccio di Palermo. La sua testimonianza diretta offrirà “una lettura viva e concreta del pensiero e dello stile educativo di don Pino, profondamente radicati nella cura delle persone, delle relazioni e nella responsabilizzazione delle coscienze”, spiega la diocesi. Per l’incontro pomeridiano sono inoltre previsti contributi istituzionali e accademici, tra cui l’intervento dell’arcivescovo mons. Biagio Colaianni, e di Luca Refrigeri, docente dell’Università degli Studi del Molise, per una riflessione sul valore educativo della legalità, della cura e dell’impegno civile nella scuola. La giornata di studio si inserisce nel percorso educativo volto a promuovere una cultura della legalità intesa “non come insieme di regole astratte, ma come scelta quotidiana di responsabilità, giustizia e attenzione all’altro, nel solco dell’eredità morale e civile lasciata da don Pino Puglisi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /