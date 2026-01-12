Pastorale della salute: Cei, dal 23 gennaio ad Assisi il convegno “Il diacono e la cura”

“Il diacono e la cura. Aspetti fondamentali, elementi di liturgia e spiritualità” è il tema del convegno in programma dal 23 al 25 gennaio ad Assisi (Domus Pacis) per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei. Obiettivo dell’evento, offrire ai diaconi un tempo di formazione, confronto e approfondimento sul loro ruolo nella pastorale della salute, in particolare nei contesti della cura. “In un mondo segnato da fragilità, malattia e solitudine – si legge nella presentazione -, il ministero diaconale è chiamato a essere segno visibile di prossimità, compassione e speranza. La cura, intesa come gesto spirituale e liturgico, è al centro della riflessione proposta. Il diacono, ministro della carità e della Parola, è chiamato a presiedere l’annuncio e a rendere la liturgia un luogo di guarigione e consolazione. Allo stesso tempo, la dimensione spirituale della cura richiede ascolto, presenza e discernimento, in un dialogo profondo con la sofferenza umana”.
All’incontro interverranno don Franco Magnani, membro Consulta Ufficio liturgico nazionale, già direttore del medesimo Ufficio dal 2009 al 2020; padre Ermes Ronchi, teologo e scrittore dell’Ordine dei Servì di Maria; Claudia Cavegn, assistente spirituale Ospedale infantile Regina Margherita (Torino). A concludere i lavori sarà don Massimo Angelelli, direttore Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei.