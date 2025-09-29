Salute pubblica: Ospedale Bambino Gesù e Biotecnopolo, siglato accordo di collaborazione triennale per contrastare antibioticoresistenza e nuove pandemie

“Questa collaborazione rappresenta un passo concreto per rendere il nostro Paese più preparato ad affrontare le grandi sfide sanitarie del futuro, con un’attenzione speciale ai più vulnerabili: i bambini”. Così Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, commenta l’accordo triennale tra l’Ospedale pediatrico e la Fondazione Biotecnopolo di Siena, un passo decisivo nella lotta contro due delle minacce più insidiose per la salute globale: i virus emergenti e l’antibioticoresistenza. “L’unione delle competenze cliniche e scientifiche del Bambino Gesù con quelle della Fondazione Biotecnopolo – prosegue – ci permette di sviluppare strategie condivise e innovative contro minacce globali come le pandemie e l’antibioticoresistenza. È un’alleanza strategica che rafforza la capacità dell’Italia di prevenire e rispondere in modo rapido ed efficace alle emergenze infettive”.

Il Bambino Gesù, con la sua consolidata esperienza clinica e scientifica in ambito pediatrico, e il Biotecnopolo, centro nazionale anti pandemico nato su iniziativa di quattro ministeri, uniranno le forze per sviluppare programmi congiunti di ricerca e innovazione. Tra gli obiettivi: mappatura del rischio di malattie infettive emergenti e riemergenti, caratterizzazione molecolare e strutturale dei microrganismi, contrasto alle multiresistenze, sviluppo di immunoterapie, vaccini e trial clinici pediatrici.

Questa collaborazione multidisciplinare non è solo un investimento nella scienza, ma un impegno concreto per proteggere i più fragili. “Un approccio multidisciplinare”, conclude Marco Montorsi, presidente del Biotecnopolo, per “garantire una reazione rapida ed efficace alle minacce infettive”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /