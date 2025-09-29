Giornata internazionale delle bambine: Terre des Hommes, il 6 ottobre a Roma presentazione del Dossier Indifesa 2025

In occasione della XIV Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze che ricorre il prossimo 11 ottobre, lunedì 6 ottobre verranno presentati a Roma da Terre des Hommes i dati sui reati a danno di minori commessi nel 2024 in Italia, forniti dalla Polizia di Stato. Appuntamento alle 10.30 alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via Santa Maria in Via 37B ). I dati sono contenuti nel Dossier Indifesa 2025 di Terre des Hommes, che fotografa la condizione delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo.

La presentazione vedrà la partecipazione di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani; Antonio Basilicata, direttore del Servizio analisi criminale della Direzione centrale Polizia criminale; Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes; con Beatrice Capomaggi, della Nazionale femminile italiana di rugby; Francesca Magliulo, direttrice di Fondazione Eos – Edison Orizzonte Social; Vittoria Alonzo, esperta Child Safeguarding Policy di Specchio magico cooperativa sociale onlus; Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026; Greta Tronfi, partecipante del Network Indifesa.

