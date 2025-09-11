Diocesi: Locri, padre Papaleo nuovo assistente spirituale al santuario dello Scoglio

Un nuovo assistente spirituale per il santuario della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio di Placania (Reggio Calabria). Si tratta di p. Umberto Papaleo, francescano, nominato dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva. Ordinato sacerdote il 28 dicembre del 1991, p. Papaleo ha presieduto ieri la celebrazione eucaristica presso il santuario, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa. Il nuovo assistente è quindi al lavoro, si legge in una nota, per “garantire il proprio supporto spirituale, soprattutto confessando, oltre che celebrando le messe quotidiane, considerate le richieste dei devoti mariani, che giungono a Santa Domenica di Placanica, da diversi luoghi”.