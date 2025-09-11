Beni culturali: Sicilia, “Terra di fede e arte” al centro del convegno del 13 e 14 settembre a Gangi

“Terra di fede e di arte. I Beni culturali ecclesiastici siciliani e la valorizzazione del patrimonio comune dell’Isola” è il titolo del convegno promosso dall’associazione culturale BCsicilia che si terrà sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 a Gangi (Palermo). L’evento, che avrà luogo a Palazzo Bongiorno, “affronta il tema dei beni culturali di interesse religioso che rappresentano la gran parte dell’eredità storica e artistica di tutta la comunità”. Con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione musei ecclesiastici italiani e l’università popolare, l’iniziativa, spiegano gli organizzatori, “innerva con i suoi fili tutta la Sicilia e racchiude i molteplici aspetti di cultura e di vita dell’intera comunità civile” rende nota l’associazione capofila del progetto. I lavori prenderanno il via nel pomeriggio di sabato con un primo focus dal titolo “Il patrimonio ecclesiastico siciliano: un bene dei cattolici o della comunità?”. Riprenderanno poi il giorno successivo a partire dalle ore 10. La mattinata sarà dedicata al team di “Intese e accordi tra Cesi e Regione Siciliana: lo stato dell’arte”. Nel pomeriggio invece è prevista una tavola rotonda sul tema “Musei diocesani e musei regionali”. Ricorda il presidente regionale di BCsicilia, Alfonso Lo Cascio: “la Chiesa cattolica detiene gran parte del patrimonio culturale nazionale”, in Sicilia vero pilastro dell’identità e della memoria collettiva, da tutelare e valorizzare come bene condiviso. “Sotto i nostri occhi sta cambiando il mondo dei beni culturali e a questo mutamento radicale dovremmo far fronte con risposte innovative e per certi versi inimmaginabili appena qualche anno fa” conclude.

