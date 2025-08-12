Perù: dal 14 al 16 agosto la Settimana sociale. Previsto messaggio di Papa Leone XIV

Dal 14 al 16 agosto, Lima ospiterà la Settimana sociale 2025, uno spazio nazionale di incontro, ascolto, riflessione e impegno organizzato dalla Conferenza episcopale peruviana, in collaborazione con la Commissione episcopale per l’azione sociale (Ceas), l’Istituto Bartolomé de las Casas e la Conferenza delle religiose e dei religiosi del Perù. Con lo slogan “Camminando insieme con speranza per il bene comune”, l’iniziativa cerca di dare una risposta ecclesiale articolata e basata sulla speranza di fronte alla complessa situazione che sta vivendo il Paese, segnata da una crisi sociopolitica nel contesto del processo elettorale del 2026.

L’iniziativa riunirà agenti pastorali, leader sociali, accademici, vescovi e rappresentanti della società civile, provenienti da diverse regioni del Paese. Le tre giornate saranno condotte secondo la metodologia del Vedere, Discernere e Agire, con ‘’obiettivo di costruire proposte d’impegno per il bene comune, alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa.

Tra i temi principali che saranno affrontati, spiccano la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e all’insicurezza dei cittadini; l’ecologia integrale e la difesa delle popolazioni indigene; la diversità culturale e la giustizia; nonché la necessità di un’economia incentrata sul servizio alle persone. Il primo giorno sarà dedicato all’osservazione della realtà nazionale dai territori. Durante la mattinata, i partecipanti condivideranno esperienze e diagnosi sulle sfide sociali e politiche che affrontano nelle loro comunità.

La giornata si concluderà con un evento pubblico aperto: “Fiera delle esperienze civiche e della sinodalità”, che riunirà più di 20 istituzioni pastorali e sociali di tutto il Paese. La fiera sarà inaugurata da Monsignor Carlos García Camader, vescovo di Lurín e presidente della Conferenza episcopale peruviana; nell’occasione, è previsto un messaggio speciale inviato da Papa Leone XIV.

