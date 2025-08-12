Commissione Ue: un invito a presentare contributi in vista della redazione del “Patto per le regioni frontaliere orientali”

In vista della redazione del “Patto per le regioni frontaliere orientali”, annunciato per fine 2025, la Commissione europea ha lanciato un invito a presentare contributi. Il futuro documento, spiega una nota della Commissione, “esplorerà misure volte a superare gli ostacoli allo sviluppo socioeconomico, rafforzando al contempo la preparazione e la sicurezza civile nelle regioni orientali”. Quindi di qui al 4 settembre autorità nazionali e locali, imprese, organizzazioni della società civile, giovani e mondo accademico possono esprimersi per rappresentare sfide che vivono i territori e suggerire soluzioni. Secondo il vicepresidente Raffaele Fitto, commissario alla coesione e le riforme, “le regioni di confine orientali non sono solo confini nazionali, ma confini europei” e l’Ue ha “la responsabilità di garantire che le persone che vivono in queste aree si sentano sicure, protette e supportate”. L’invito a presentare contributi è aperto fino al 4 settembre sul portale “Di’ la tua”. Già alcune misure sono state proposte dalla Commissione per queste regioni, dalla revisione della politica di coesione a un bilancio rafforzato nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

