Inclusione: giovani ciechi e ragazzi stranieri camminano insieme, concluso il camp “Montagna Libera Tutti”

Camminare insieme per abbattere barriere e costruire ponti tra mondi diversi. Si è concluso ieri in Abruzzo il camp estivo “Montagna Libera Tutti”, promosso dall’associazione NoisyVision e dal tour operator Appennini for All, rivolto a giovani con disabilità sensoriali e minori stranieri non accompagnati. Un’esperienza di cinque giorni tra escursioni, laboratori, incontri e scoperta del territorio, con l’obiettivo di promuovere autonomia, relazione e consapevolezza delle proprie capacità attraverso la vita condivisa e il cammino nella natura. Sette i partecipanti, tra i 16 e i 20 anni: due ragazzi ciechi, uno ipovedente e ipoacusico, quattro giovani africani non accompagnati – uno con disabilità – provenienti da Milano e Livorno. Accolti dalla comunità di **Cese dei Marsi (AQ)**, i ragazzi hanno preso parte a attività pensate per favorire l’inclusione e l’incontro: dalla pasta fatta a mano con le signore del paese, ai festival culturali locali. “È stata una sfida vinta con emozione e consapevolezza”, racconta Dario Sorgato, fondatore di NoisyVision, che organizza cammini inclusivi per persone cieche, ipovedenti, ipoacusiche e normodotate. “Due fragilità si sono incontrate e hanno imparato a sostenersi a vicenda”. “Un’edizione zero, ma già straordinaria”, aggiunge Mirko Cipollone, direttore di Appennini for All, nato per rendere la montagna accessibile a tutti: “Vogliamo continuare e crescere”. I ragazzi hanno restituito parole cariche di autenticità e gratitudine: “Mi porto a casa tanto amore”, ha detto Moustapha; “Aiutarsi non per dovere ma per empatia”, ha aggiunto Stefano. E per Mamoudou: “Ora capisco un po’ di più le difficoltà di chi non vede”. Il camp ha visto anche la partecipazione della **Compagnia dei Cammini Ets con la guida ambientale Luca Gianotti, ed è stato sostenuto da Fondazione Carispaq e Comune di Ortona. Durante l’evento sono stati presentati il documentario “NoisyVision” e il libro “Guarda dove cammini” (Ediciclo Editore), scritto da Dario Sorgato: storie di cammini condivisi come strumento di trasformazione culturale e personale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /