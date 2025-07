Giubileo 2025: il 24 luglio la presentazione del Giubileo dei giovani

Sarà presentato giovedì prossimo, 24 luglio, alle 11 presso la Sala Stampa della Santa Sede (via della Conciliazione 54), il Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento giubilare, al quale sono attesi oltre un milione di giovani da tutto il mondo, interverranno mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, sezione per le Questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e commissario straordinario governativo; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Lamberto Giannini, prefetto di Roma; Fabio Ciciliano, capo Dipartimento della Protezione civile. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale YouTube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

