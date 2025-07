Diocesi: Sora, domani il Giubileo dedicato ai Grest, agli Oratori e ai Centri estivi

Nel corso dell’Anno Santo la basilica-santuario regionale di Canneto ospiterà il Giubileo dedicato ai Grest, agli Oratori e ai Centri estivi della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontercorvo. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 22 luglio, con una giornata interamente riservata ai bambini, ai ragazzi e agli animatori impegnati nelle attività estive delle parrocchie della diocesi.

L’evento, voluto dal vescovo diocesano Gerardo Antonazzo, rappresenta un’occasione importante per riunire la comunità giovanile diocesana e valorizzare il ruolo educativo e formativo degli Oratori e dei Grest. Il vescovo, da sempre impegnato in un’azione pastorale che profonde grande cura verso le nuove generazioni, ha nominato come coordinatore della giornata don Christian Di Silvio, sacerdote diocesano vicino al mondo giovanile, che, nell’aprile scorso, con lettera ufficiale, ha raggiunto le parrocchie per le prime indicazioni organizzative.

Il programma della giornata prevede il raduno alle ore 10 sul piazzale della Basilica, dove bambini e ragazzi saranno accolti con momenti di musica, animazione, giochi e intrattenimento. Alle 12 si celebrerà la messa, presieduta dal vescovo Antonazzo, momento centrale di preghiera, riflessione e spiritualità per tutta la comunità in preghiera. Dopo il pranzo, le attività riprenderanno nel pomeriggio, con giochi e laboratori fino alle 17.30, quando si concluderà la giornata.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione e cura verso i giovani, che nel corso dell’anno vengono accolti nelle parrocchie non solo come fruitori delle attività pastorali ma anche come protagonisti attivi. I Grest e i Centri estivi, infatti, sono occasioni fondamentali per la crescita personale e comunitaria dei ragazzi, grazie all’impegno di sacerdoti, animatori e volontari che accompagnano con passione e dedizione i più piccoli.

La giornata di Canneto segnerà, inoltre, una tappa significativa verso il Giubileo dei giovani che si svolgerà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Benché la partecipazione a tale evento sia per la diocesi organizzata sotto la responsabilità del Givoc (organismo diocesano per la pastorale vocazionale e giovanile), il Giubileo dei giovani coinvolgerà molti dei partecipanti ai Grest, permettendo loro di vivere un’esperienza di fede condivisa a livello universale.

L’iniziativa sarà un momento di incontro, crescita e festa, in cui il valore della comunità si farà concreto attraverso la condivisione, la preghiera e il gioco, consolidando il legame tra i giovani e la loro Chiesa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /