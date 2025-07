Custodia Terra Santa: padre Ielpo in visita in Siria, Libano e Cipro. Il 21 luglio ingresso a Gerusalemme come nuovo Custode

Padre Francesco Ielpo, attuale Custode di Terra Santa, ha da poco intrapreso una serie di visite alle comunità cristiane di Siria, Libano e Cipro, portando sostegno spirituale e un messaggio di speranza in un contesto segnato da profonde difficoltà. Lo comunica la Custodia di Terra Santa attraverso il suo sito ufficiale che riporta la cronaca di questi giorni. Durante la sua permanenza a Damasco, il Custode ha visitato la chiesa di San Elia a Douilaa per esprimere vicinanza alla comunità colpita dal recente attentato, e ha incontrato il Vicario Patriarcale della Chiesa Greco-Ortodossa di Antiochia e di tutto l’Oriente. Nel cuore storico cristiano di Bab Touma ha raggiunto la chiesa di Sant’Anania, luogo di memoria e fede, e successivamente presieduto la Celebrazione Eucaristica presso la chiesa latina, rinsaldando i legami con la comunità locale. Altra tappa il Libano, un paese segnato da crisi interne e conflitti regionali. “Anche in questa fase delicata – si legge nel sito – i frati della Custodia continuano ad accompagnare spiritualmente e materialmente i cristiani locali e le persone bisognose, offrendo conforto e aiuto concreto nonostante le difficoltà della situazione socio-politica”. Tappa fondamentale del viaggio è stata anche Cipro dove padre Ielpo ha incontrato le comunità cattoliche e i frati della Custodia impegnati sul territorio, visitando chiese storiche e prendendo parte a momenti di preghiera condivisa. La presenza dei francescani a Cipro continua a rappresentare un ponte tra culture e confessioni cristiane, segno tangibile della missione di pace nel Mediterraneo. Al termine di queste visite, padre Ielpo farà il suo ingresso ufficiale a Gerusalemme come nuovo Custode di Terra Santa il prossimo 21 luglio.

