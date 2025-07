Diocesi: Aquila, martedì la presentazione di “L’Abruzzo ad Assisi. Una fiamma d’amore per San Francesco”

“L’Abruzzo ad Assisi. Una fiamma d’amore per San Francesco”. Questo il titolo di un evento che sarà presentato martedì 22 luglio, alle ore 11, a L’Aquila, nella Basilica di S. Maria di Collemaggio. Interverranno mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e delegato dei Vescovi d’Abruzzo per l’evento, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; mons. Antonio D’Angelo, arcivescovo dell’Aquila; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo; Valter Stoppini, sindaco di Assisi; fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi; fra Massimo Travascio, Custode della Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola – Assisi; don Antonio Borgo, Vicario Episcopale per la Pastorale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

