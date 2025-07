Milano Cortina 2026: svelate a Venezia le medaglie olimpiche e paralimpiche

(Foto Cip)

Presentate ufficialmente ieri a Palazzo Balbi a Venezia le medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e del Comitato organizzatore, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Cip Marco Giunio De Sanctis. “Una giornata straordinaria, che rappresenta un momento altamente significativo non solo per lo sport italiano ma per tutto il Paese” – ha dichiarato De Sanctis, al suo primo intervento come membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina. Accompagnato dal segretario generale del Cip Simone Rasetti e dalla dirigente Angelica Mastrodomenico, ha espresso l’impegno del Comitato a collaborare con tutti gli attori coinvolti nella preparazione dell’evento. Le medaglie, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono simboli di fatica, coraggio e inclusione. Alla cerimonia ha preso parte anche Francesca Porcellato, atleta paralimpica con 14 medaglie in carriera, salutata da De Sanctis come esempio di determinazione. L’appuntamento si è svolto a margine della riunione semestrale degli Enti membri del Comitato organizzatore, con la presenza di rappresentanti del Cio e dei vertici delle Regioni Lombardia e Veneto.