Diocesi: Udine, dal 17 al 23 luglio mons. Lamba guida il pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi

(Foto diocesi Udine)

“La sofferenza è una parte sempre viva e presente nella nostra esperienza umana e comunitaria”. Con queste parole mons. Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, introduce il pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’Unitalsi, in programma dal 17 al 23 luglio. Un centinaio di persone partiranno da Udine, affiancate da volontari, sacerdoti e operatori dell’associazione. A loro si uniranno pellegrini dalle diocesi di Gorizia e Trieste e dalla Slovenia, per un totale di oltre 300 partecipanti. Il viaggio si svolgerà in pullman e in aereo. Uno dei mezzi su gomma sarà attrezzato per accogliere persone con disabilità. Mons. Lamba raggiungerà i pellegrini sabato 19 luglio. Il programma comprende visite al Santuario mariano, momenti di preghiera, celebrazioni e occasioni di incontro. L’iniziativa è rivolta a persone malate o in condizione di fragilità, accompagnate da volontari dell’Unitalsi. “Lourdes, come tante altre esperienze residenziali anche qui da noi, è espressione di una Chiesa che si prende cura delle persone sofferenti e fa sperimentare loro l’amore di Dio”, ha dichiarato ancora mons. Lamba, sottolineando l’impegno di chi sceglie di mettersi al servizio. Oltre al pellegrinaggio di luglio, sono in programma altre destinazioni. Dal 23 al 27 settembre è previsto un ulteriore pellegrinaggio a Lourdes, mentre dall’11 al 17 ottobre l’Unitalsi proporrà un itinerario a Fatima e Santiago de Compostela, aperto a partecipanti da tutto il Nord-est. La partenza da Udine è fissata per giovedì 17 luglio alle 11.30 dal parcheggio sud dello stadio “Friuli”.