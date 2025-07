Catechesi: Seminario regionale pugliese, “gioco di squadra tra diocesi” per formare i catechisti

(Foto Seminario Pugliese)

“Il valore aggiunto di questa esperienza è il coinvolgimento degli uffici diocesani della Regione ecclesiastica Puglia”. Lo ha dichiarato don Sebastiano Pinto, segretario della Commissione regionale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, al termine della tre giorni di formazione “Annuncia la Parola” svoltasi dal 14 al 16 luglio presso il Pontificio Seminario regionale di Molfetta. “Con i direttori e le équipe delle singole diocesi abbiamo sognato e realizzato questo progetto di formazione facendo gioco di squadra – ha aggiunto –. L’adesione al corso di oltre 80 catechisti da tutta la Puglia è il segno di un bisogno di formazione che le comunità parrocchiali e diocesane sono chiamate a riconoscere e a valorizzare”. Il percorso, pensato per i catechisti alla prima esperienza, ha posto al centro la Sacra Scrittura come libro per eccellenza della catechesi. Una partecipante ha parlato di una “crisi positiva” che interpella “alla corresponsabilità e alla capacità di riflettere insieme per continuare a camminare come comunità che annuncia e vive il Vangelo”. Per un altro partecipante, “vita e Catechesi divengono un binomio nel quale la Parola di Dio è vissuta e, al tempo stesso, annunciata”.