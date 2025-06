Solidarietà: Casa editrice Interlinea, raccolta fondi per finanziare progetto Unicef per bambini di Gaza

La casa editrice Interlinea lancia una raccolta fondi per i bambini a Gaza e in Italia. Si tratta di un progetto di solidarietà e di sostegno alla lettura per finanziare il progetto Unicef “Emergenza bambini a Gaza” e per donare libri a ospedali pediatrici, fino al 30 giugno. La campagna, fa sapere la casa editrice, è in linea con il progetto che Interlinea sostiene da anni in occasione di Natale per donare libri agli ospedali pediatrici e alle pediatrie oncologiche all’interno del premio “Storia di Natale”, che ha tra gli ospedali destinatari dei libri in dono Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il progetto è in collaborazione con Unicef Piemonte e Gruppo Ebano, holding di cui è presidente Carlo Robiglio, membro del Consiglio Direttivo di Unicef Italia. La raccolta fondi prevede una donazione minima di 15 euro, la metà del ricavato sarà donato al progetto Unicef “Emergenza bambini a Gaza” e saranno donati 5 libri per bambini a ospedali pediatrici italiani. La donazione potrà avvenire attraverso la piattaforma ‘Eppela’, che consente diversi obiettivi di donazione di cui la metà sarà sempre devoluta a Unicef e comporterà un graduale incremento del numero di libri donati (con 50 euro: 20 libri donati, con 100 euro: 40 libri donati, con 250 euro: 100 libri donati, con 500 euro: 250 libri donati). Oltre a questo Interlinea si impegna a raddoppiare i libri donati e a coprire le spese di spedizione, con un omaggio al donatore. I libri che saranno donati agli ospedali saranno selezionati da Interlinea tra i titoli della collana “Le rane”, stampata su carta ecologica ricavata dalla alghe (cartiera Favini) e che ha pubblicato i maggiori autori per l’infanzia italiani come Anna Lavatelli, Roberto Piumini, Guido Quarzo, Anna Vivarelli e molti altri. Per i donatori sono previste delle ricompense librarie per grandi e piccoli come l’albo illustrato Bimbambel di Anna Lavatelli, il volume illustrato Personaggi in scena di Emanuele Luzzati e una tavola litografica di Emanuele Luzzati tratta dal libro La tarantella di Pulcinella. A fine campagna, il 30 giugno 2025, Interlinea presenterà i risultati delle donazioni con una comunicazione personale ai sostenitori. Per la pagina della campagna su Eppela, “Aiuta i bambini a Gaza e in Italia con un libro”, https://www.eppela.com/projects/12150

