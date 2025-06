Diocesi: Fermo, oggi il convegno “Nel dialogo la speranza”

“Nel dialogo la speranza”: è il titolo del convegno, a cura dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, in programma per oggi a Porto Sant’Elpidio all’interno degli eventi della XX edizione del “Festival della Comunicazione” organizzato dall’Arcidiocesi di Fermo. Moderati da Viviana De Marco, direttore della Commissione regionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, interverranno: il Pastore Luis Amado Giuliani, Presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche; Padre Luca Santoro, del Patriarcato di Costantinopoli. Sempre oggi, all’interno del festival, è in programma un monologo di Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, al teatro comunale di Pedaso, intitolato “La ventiduesima donna”, dedicato alle donne che fecero la Costituzione. Programma del festival a: https://www.fermodiocesi.it/it/6805/

