Leone XIV: sabato in San Pietro incontra i pellegrini ucraini a Roma per il Giubileo della Chiesa greco-cattolica ucraina

Papa Leone XIV ha accettato l’invito di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, e il 28 giugno incontrerà i pellegrini ucraini nella basilica di San Pietro in Vaticano. Lo fa sapere oggi il Segretariato dell’arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina (Roma). Il 28 e 29 giugno si svolgerà a Roma il pellegrinaggio per il Giubileo della Chiesa greco-cattolica ucraina alla tomba dell’apostolo Pietro. Il 28 giugno, tutti i pellegrini sono invitati a trovarsi nella basilica di San Pietro non oltre le 12.45, per poter prendere posto in tempo prima dell’incontro con il Santo Padre. Successivamente alle 13 avrà inizio la divina liturgia in rito bizantino-ucraino, presieduta da Sua Beatitudine Sviatoslav con la concelebrazione di tutti i vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina provenienti da tutto il mondo.

Per coloro che non potranno recarsi a Roma, “Zhyve TV” trasmetterà in diretta tutti gli eventi principali del pellegrinaggio. “Invito tutti i nostri fedeli che ne hanno la possibilità di partecipare a questo pellegrinaggio. Preparatevi spiritualmente — attraverso la confessione, la preghiera e il digiuno. Un momento importante di questo pellegrinaggio sarà la possibilità di passare attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro e di ottenere l’indulgenza plenaria”, ha esortato Sua Beatitudine Sviatoslav. “Anche in Vaticano devono vedere che insieme siamo tanti e che non possiamo essere sconfitti. Noi siamo la più grande Chiesa Cattolica Orientale, una Chiesa globale che unisce una comunità ucraina di milioni di persone in tutto il mondo. A tutti i nostri fedeli rivolgo l’invito: venite e vedete”.

