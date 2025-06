Diocesi: Tursi-Lagonegro, mons. Orofino si congratula con padre Francesco Ielpo nominato custode di Terra Santa

Il vescovo Vincenzo Orofino, a nome della Chiesa di Tursi-Lagonegro, esprime gratitudine al Santo Padre Leone XIV che ha confermato l’elezione di padre Francesco Ielpo a custode di Terra Santa e guardiano del Monte Sion, avvenuta da parte del ministro generale dell’Ordine francescano dei Frati Minori con il suo Definitorio. Fra Francesco Ielpo, 54enne, frate minore francescano, è originario di Lauria (Pz).

Dal 2022 a oggi è stato delegato del custode di Terra Santa per l’Italia e delegato generale per la ristrutturazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria. Padre Ielpo andrà a guidare la provincia francescana di Terra Santa, che comprende Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e Rodi.

Orofino ha indirizzato un pensiero di augurio a padre Ielpo dicendosi orgoglioso per il prestigioso e delicato servizio ecclesiale a cui è stato chiamato, esprimendogli i complimenti e assicurandogli la preghiera.

Dal canto suo fra Francesco Ielpo si è detto onorato e commosso di ricevere il messaggio del vescovo, assicurando di non aver mai dimenticato la sua terra natale. Aggiunge ancora che “l’obbedienza lo ha portato in questi ultimi tre anni a servire i Frati minori di Campania, Basilicata e Calabria. Il legame con questa terra e i suoi fedeli sono motivo di perenne ringraziamento e gratitudine a Dio. Voglia porgere i miei saluti riconoscenti a tutta la diocesi”.

