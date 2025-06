Diocesi: Urbino, domani mons. Salvucci tiene un incontro per la giornata sacerdotale. Venerdì messa per Sacro Cuore di Gesù

Venerdì 27 giugno ricorre la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, dal 23 giugno, con l’inizio del triduo, si stanno susseguendo numerosi incontri della metropolia nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ca’ Staccolo. In particolare giovedì 26 giugno alle 9.30, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Sandro Salvucci, terrà un incontro per la giornata sacerdotale . Venerdì 27 giugno, giorno della solennità, alle 16.30 ritrovo in piazza Elisabetta Gonzaga e corteo fino al santuario dove alle 18 l’arcivescovo concelebrerà la santa messa.

Dal 15 al 30 giugno il santuario del Sacro Cuore di Gesù di Ca’ Staccolo ospita la mostra ideata da Carlo Acutis: “I miracoli eucaristici nel mondo”.

