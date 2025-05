Sede vacante: Bruni, “procedono i lavori di sistemazione a Santa Marta, ingresso dei cardinali nei loro alloggi dalla sera di martedì alla mattina di mercoledì”

“I lavori di sistemazione a Santa Marta procedono, siamo in una fase avanzata dei lavori, che dovrebbero concludersi il 5 marzo”. Lo ha comunicato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, durante il briefing di oggi in Sala Stampa Vaticana. “Il lavoro è molto in intenso in questi giorni, da parte di tutto il personale e le maestranze coinvolte, e sono stati anche un’ occasione di ristrutturazione degli ambienti, visto che si svuotano per poter accogliere adeguatamente i cardinali durante il Conclave”. L’ingresso dei cardinali a Santa Marta e ne complesso di Santa Marta vecchia, che sono attigue, è previsto dalla sera di martedì 6 alla mattina di mercoledì 7, prima dell’inizio della Messa “Pro eligendo Pontifice”, in programma alle 10. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, “sono previste come è accaduto nei conclavi precedenti, secondo le situazione di opportunità”. Sono pronti, intanto, gli 80 sigilli che verranno applicati in Cappella Sistina per isolare i cardinali dal resto del mondo, fino all’elezione del nuovo Pontefice. Sugli orari orientativi delle fumate, “dipenderanno dal momento in cui i cardinali sceglieranno di radunarsi per ciascuna sessione di votazione, che al momento non è stato fissato”. Riguardo ai costi del conclave, il portavoce vaticano, in risposta alle domande dei giornalisti, ha risposto che “non c’è nessuno sponsor specifico”.

