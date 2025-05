Pace: Rondine Cittadella della Pace, dal 6 all’8 giugno “YouTopic Fest 2025”. Ospite il presidente Mattarella

Rondine, VI YouTopic Fest (Archivio Foto Rondine)

Ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che terrà un intervento, ad attendere l’arrivo della marcia “In cammino per la pace”, il 6 giugno, a Rondine Cittadella della Pace (Arezzo), primo atto del “YouTopic Fest 2025”, che avrà luogo nel piccolo borgo aretino dal 6 all’8 giugno. Una tre giorni di incontri, workshop, mostre, proiezioni e momenti artistici per affrontare il conflitto “come motore di cambiamento”. “ImmaginAzione” è il tema di questa edizione dedicata alla forza trasformativa dell’immaginare come atto politico, educativo e collettivo. Tra gli ospiti attesi, Daniele Novara, Paola Cortellesi, Agnese Pini, Michele Serra e Giovanni Caccamo, protagonisti dell’“Angolo del Conflitto”, spazio di dialogo autentico sui conflitti personali. I panel tematici esploreranno temi come educazione generativa, informazione, pace in Medio Oriente e l’Agenda Onu. I panel tematici, invece, offriranno spazi di confronto con esperti e giovani da tutto il mondo. Si parlerà di educazione generativa, ovvero di metodi e approcci innovativi per una scuola che favorisca il benessere e la crescita; di Agenda delle Nazioni Unite con un focus su giovani, pace e sicurezza; di giornalismo come strumento per costruire un immaginario di pace, andando oltre le narrazioni conflittuali; e dell’urgenza di immaginare una pace possibile in Medio Oriente, in un contesto di dialogo aperto e costruttivo. Il 6 giugno alle ore 21 sarà proiettato il film documentario “Liliana” di Ruggero Gabbai, dedicato alla figura e alla testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre. Sarà presente il regista. Il 7 giugno, sempre alle 21, sarà la volta del film “Campo di Battaglia” di Gianni Amelio, ambientato negli ultimi giorni della Prima Guerra Mondiale e incentrato sul dramma umano della guerra e sui dilemmi etici che essa solleva. Anche in questo caso, il pubblico potrà incontrare il regista. Il Social Expo, infine, sarà lo spazio espositivo dedicato ai progetti di impatto sociale ideati e realizzati dagli studenti internazionali della World House, provenienti da tutto il mondo che metteranno in mostra i risultati concreti del loro impegno per la pace, portando soluzioni innovative e storie di trasformazione dai propri territori. YouTopic Fest 2025 è reso possibile grazie al patrocinio di Regione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Comune di Castiglion Fibocchi e Unione dei Comuni del Pratomagno.