Festival della Comunicazione: Ucai Civitanova Marche, una mostra sul tema “La Speranza nelle sue forme”

Anche l’Unione cattolica artisti italiani (Ucai), sezione di Civitanova Marche, partecipa al “Festival della Comunicazione”, organizzato dalla diocesi di Fermo e promosso dai Paolini e dalle Paoline, dal 30 maggio all’8 giugno. Nei giorni del Festival, valorizzando le cinque chiese giubilari del territorio diocesano, gli artisti dell’Ucai esporranno delle opere sul tema della Speranza, ispirati dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il 1 giugno sul tema “La Speranza nelle sue forme”. Il 29 maggio, alle 18.45 , presso il santuario di Santa Maria Apparente di Civitanova Marche, l’inaugurazione ufficiale. “Inaugurazione inizialmente fissata per il 30 maggio, giorno di apertura del Festival – dice don Michele Rogante dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali – ma che poi abbiamo anticipato per alcune esigenze di Festival. Una data però, questa del 29, davvero significativa: è la memoria facoltativa di san Paolo VI, che tanto ha avuto a cuore l’arte e gli artisti. Per la collaborazione ed anche per questa ulteriore disponibilità al cambio programma – continua don Michele – ringrazio la responsabile dell’Ucai, Pina Coppola, l’assistente diocesano don Andrea Verdecchia, e don Emilio Rocchi, parroco della Parrocchia di Santa Maria apparente, che ospiterà l’inaugurazione ufficiale della esposizione diffusa Ucai”. Le opere degli artisti saranno esposte nelle cinque chiese giubilari della diocesi di Fermo: al Santuario di Santa Maria Apparente di Civitanova Marche, nella basilica metropolitana di Fermo, nella chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti di Montecosaro, al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino e al santuario di San Serafino di Montegranaro. L’arte e l’Anno santo del Giubileo uniti simbolicamente in questo incontro fra le tele realizzate e le chiese giubilari che le custodiranno esposte.

