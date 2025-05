Economia: Accademia Alfonsiana, al via venerdì 6 giugno percorso pluriennale per un agire economico “pacifico e sostenibile”. Lectio magistralis del card. Grech

Il Pontificio Istituto Accademia Alfonsiana, centro di eccellenza per gli studi teologici in ambito morale ed etico, nell’anno giubilare in corso intende dar vita a un nuovo progetto: un percorso pluriennale di ricerca e formazione con approccio scientifico e antropologico pluri-disciplinare, a partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, dalla morale alfonsiana e da buone pratiche. Obiettivo del percorso è “recuperare una visione alta dell’economia e dell’agire economico, per la maturazione di coscienze responsabili e imprenditoriali, per generare uno sviluppo pacifico e sostenibile in ogni ambito sociale”, si legge nella presentazione.

L’avvio del progetto si terrà a Roma presso l’aula magna dell’Accademia Alfonsiana, venerdì 6 giugno a partire dalle 9.30. Momento centrale dell’evento inaugurale sarà la lectio magistralis dal titolo “Sinodalità e sviluppo sociale”, che verrà presentata dal card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo.

“Viviamo – si legge nella presentazione del percorso formativo – un periodo storico di grandi rivolgimenti sociali, attraversato, come ebbe a dire Papa Francesco e ha ricordato di recente Papa Leone XIV, da una poli-crisi che invade i settori più vitali della società, suscitando ovunque, specie nei giovani, disorientamento e paura del futuro”. In quest’ambito il Pontificio Istituto Accademia Alfonsiana ha avvertito la responsabilità di lanciare questo percorso formativo. Il progetto sarà poi presentato da Giorgio Del Signore, uno dei suoi coordinatori. Si partirà dall’indagare il rapporto tra scienza e fede, radice della necessaria innovazione economica e sociale; si farà poi rete e sistema con gli enti che hanno già offerto il loro patrocinio morale al percorso, con diverse organizzazioni partner e con altri percorsi economici già collaudati. Sulla qualità delle relazioni nelle comunità aziendali e professionali e sui loro riflessi nel sociale interverrà Sergio Formai, coordinatore Settori dell’Associazione italiana Cultura Qualità. All’evento prenderà la parola anche Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Per info, clicca qui.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /