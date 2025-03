Noticum: sulla rivista missionaria digitale il debito estero dei Paesi poveri e il rimpatrio dei migranti dagli Usa

È online il numero di marzo di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, i materiali per la Giornata dei missionari martiri, con uno speciale ricordo per suor Dorothy Stang, uccisa in Amazzonia vent’anni fa. A seguire: il corso per operatori pastorali non italiani che si è appena concluso al Cum di Verona; l’incontro dei missionari italiani in Perù e in Mozambico; il vescovo Corrado Pizziolo che, lasciata la guida pastorale della diocesi di Vittorio Veneto, parte missionario in Brasile; il Giubileo e la questione del debito dei Paesi poveri del mondo; la reazione delle Chiese in America Latina al rimpatrio dei migranti dagli Usa. Inoltre “Mi inginocchio solo davanti a Dio”, le ultime parole di don Donald Martin in Myanmar prima di essere ucciso; l’azione della “Campagna di pressione alle banche armate” contro la proposta di modifica della legge 185/90 sul commercio delle armi; la presa di posizione dei padres da caminhada contro gli eccessi dell’amministrazione Trump. Qui per leggere e scaricare Noticum.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /