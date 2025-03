Diocesi: Fermo, Quaresima e Pasqua con mons. Pennacchio nella vicaria di Civitanova Marche

Sarà la vicaria di Civitanova Marche ad ospitare quest’anno l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, nel tempo liturgico della Quaresima e nelle celebrazioni della Settimana Santa. Si inizierà oggi, mercoledì 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, con una celebrazione eucaristica e con l’imposizione delle ceneri alle 19 nella chiesa di San Giuseppe Operaio. Nei venerdì successivi, durante tutto il tempo di quaresima, la vicaria propone un cammino di conversione attraverso cinque catechesi tenute dall’arcivescovo nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Il ritrovo sarà alle 21.15 nell’oratorio salesiano per poi raggiungere in processione la Chiesa dove si terranno le catechesi. Venerdì 11 aprile, alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, ci sarà la Liturgia penitenziale, sempre presieduta da mons. Pennacchio, nella quale sarà possibile la confessione individuale. Domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, si vivrà la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme alle 10.30 nel Santuario di Santa Maria Apparente, e poi in processione si raggiungerà la chiesa parrocchiale dove alle 11.15 ci sarà la celebrazione eucaristica – Passione del Signore presieduta dall’arcivescovo di Fermo. Giovedì 17 aprile la Messa della Cena del Signore verrà celebrata alle 21.15 nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Civitanova Alta; venerdì 18 aprile la celebrazione della Passione del Signore si vivrà alle 18.30 nella chiesa di Cristo Re, e alle 21 ci sarà la Via della Croce e preghiera per la Pace, sempre partendo dalla Chiesa di Cristo Re; sabato 19 aprile, la Veglia nella Notte Santa si vivrà alle 22 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Tutte le precedenti celebrazioni vedranno la presenza di mons. Pennacchio che il giorno di Pasqua presiederà il Pontificale alle 11.30 nella chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta in cielo a Fermo.

