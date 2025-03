Obesità: Iss, sorveglianza Passi, 4 adulti su 10 in sovrappeso. Si riduce il gap Nord-Sud. Fondamentale il ruolo del medico

In Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1 obeso. La quota di persone in eccesso ponderale resta più frequente nelle Regioni meridionali, ma oggi il gap fra Nord e Sud del Paese si è leggermente ridotto rispetto a 15 anni fa. Sono i dati del sistema di sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per il biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza di 18-69enni, diffusi alla vigilia della Giornata mondiale dell’obesità che ricorre domani. Molte persone in sovrappeso, avverte l’Istituto, “se non intervengono con cambiamenti nello stile di vita, possono progredire verso l’obesità che si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche – come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, problemi articolari – che riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità”. L’eccesso ponderale è più frequente fra gli uomini, fra i soggetti in difficoltà economica e con un basso livello di istruzione; aumenta con l’età per poi diminuire negli over 75.

Molise, Campania, Basilicata e Puglia sono le regioni con la quota più alta di persone in sovrappeso, anche se la forbice Nord-Sud si è leggermente ridotta rispetto a 15 anni fa a causa del lento ma continuo aumento dell’obesità nelle Regioni settentrionali. Scarsa, secondo Passi, l’attenzione degli operatori sanitari al problema, quando invece è dimostrato che il ruolo del medico è fondamentale nel contrasto a sovrappeso e obesità: la quota di soggetti in sovrappeso che dichiara di seguire una dieta è decisamente maggiore fra coloro che hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto (46% vs 17%).

