Diocesi: Treviso, giovedì una serata di condivisione sulla Siria

Una serata di condivisione e approfondimento sulla realtà della Siria si svolgerà giovedì 6 marzo alle ore 20.30, nel Seminario vescovile di Treviso con la partecipazione di Davide Chiarot, trevigiano, operatore di Caritas italiana in Siria. Con l’esperienza di Chiarot, da due anni nel Paese, “proveremo a capire l’evoluzione della Siria, dalle proteste del 2011 al recente rovesciamento del regime di Bashar Al-Assad, si legge in una nota. In questi 14 anni con l’esplosione della guerra civile, le varie fasi del conflitto, il pesante terremoto del 2023, “tante sono le situazioni che il popolo siriano ha dovuto affrontare fino ad arrivare all’attualità con la svolta del dicembre 2024 e l’avvio di una nuova fase politica e istituzionale. Tante sono le domande aperte e si guarda al futuro con speranza e timore. La Siria, incastonata nel cuore del Medio Oriente, condivide l’instabilità dell’intera area e muove i primi passi di una possibile rinascita con la speranza che si possa trovare finalmente pace e prosperità per il suo popolo. In questo contesto, da anni, opera Caritas Italiana, supportando le attività di Caritas Siria e accompagnando l’intervento umanitario e pastorale”, spiega la diocesi. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare una panoramica delle sfide e dei bisogni più urgenti, conoscere i progetti in corso e condividere lo sguardo sul futuro a sostegno della Chiesa locale e dei più poveri. L’incontro è promosso dalla diocesi di Treviso e dal giornale diocesano “La Vita del popolo” come media partner. I lavori – che si svolgeranno nella sala Longhin del Seminario Vescovile – saranno moderati da Enrico Vendrame.

