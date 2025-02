Cattolici e politica: “La rete di Trieste. (Perfino) più di un partito”. A Roma “costituente” con 300 amministratori

S’intitola “La rete di Trieste. (Perfino) più di un partito” l’appuntamento per gli amministratori cattolici – si contano già oltre 300 iscritti – che si terrà a Roma il 14 e 15 febbraio prossimo alla Domus Mariae di via Aurelia. La “Costituente degli amministratori” vorrebbe essere una prosecuzione dell’esperienza autoconvocata nata a Trieste in parallelo alla Settimana sociale dei cattolici. La due giorni prenderà il via venerdì 14 alle ore 15.00 con i saluti iniziali di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana. Il primo intervento è affidato a Elena Granata, vice presidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali con il titolo “Inventori dei luoghi nel cuore della democrazia”. Seguirà una tavola rotonda su “La democrazia del ‘noi’: i molti volti dell’impegno dei cattolici”, con introduzione di Marco Damilano, giornalista. Intervengono Paolo Ciani, Paola Binetti, Giuseppe Irace, Ernesto Maria Ruffini e Giorgio Vittadini. “Una rete con il coraggio di avviare processi e di non occupare spazi” è invece il titolo assegnato all’intervento di Francesco Russo. Seguono lavori di gruppo.

Sabato 15 alle ore 9 riflessioni iniziale di monsignor Luigi Renna, presidente del Comitato delle Settimane sociali sul tema “Vi riconosceranno dalle vostre opere”. Alle 9.30 intervento di Antonio Campati, dell’Università Cattolica, su “La partecipazione al centro. I cattolici italiani e l’ambizione di una nuova democrazia rappresentativa”. Alle 10 tavola rotonda “‘Cercando la gente nelle stalle e nelle osterie…’. Amministrare con concretezza per riavvicinare i cittadini alla politica”. La discussione sarà coordinata da Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire. Intervengono Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine; Margherita La Rocca Ruvolo, deputata Ars e sindaca di Montevago; Claudia Porchietto, sottosegretario Regione Piemonte; Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. Alle 11 panel “Stavolta parlano loro. Quello che la politica può imparare dai giovani”. Intervengono Bernard Dika, portavoce della presidenza della Regione Toscana; Giulia Milani, comunità di Connessioni; Eugenio Russo Conthackto; Margherita Scalzi, consigliera Municipio 4 di Milano.

Infine alle 12 alcune testimonianze sotto il titolo “Laboratori di partecipazione in un mondo che cambia”. Intervengono Argia Albanese, Mppu; Leonardo Becchetti, Piano B; Francesco Scoppola, Agesci; Daniela Storani, Argomenti 2000.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /