Stampa cattolica: Ucsi, padre Gianpaolo Boffelli è il nuovo consulente ecclesiastico per il Molise

L’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) Molise ha un nuovo Consulente ecclesiastico. Padre Gianpaolo Boffelli, sacerdote incardinato nella diocesi di Campobasso-Bojano, è stato nominato dal Metropolita mons. Biagio Colaianni, vescovo della diocesi di Campobasso-Bojano e presidente della Conferenza episcopale molisana.

“Padre Gianpaolo è una figura carismatica, pronta al dialogo e all’ascolto, con la quale ho il privilegio di intrattenere un ottimo rapporto di amicizia e fraternità – ha affermato la presidente Ucsi Molise, Rita D’Addona. – Sono certa che la sua presenza sarà una benedizione per la nostra realtà associativa, portando rinnovato slancio e speranza, proprio in questo anno giubilare che ci invita a rinnovare la nostra fede nella speranza”.

Padre Gianpaolo Boffelli, presbitero italiano e marianista, è parroco della parrocchia Mater Ecclesiale di Campobasso. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Università Pontificia Gregoriana di Roma nel 1996 e il Magistero in Scienze della Formazione presso la stessa istituzione. Nel decreto di nomina, il vescovo mons. Biagio Colaianni ha dichiarato: “Padre Gianpaolo è nominato per contribuire attivamente alla promozione e al coordinamento delle attività di informazione cattolica nel nostro territorio, affermando i principi della dottrina della Chiesa. Tale incarico si inserisce in un’ottica di rinnovata attenzione alle sfide della comunicazione in ambito ecclesiale e mira a rafforzare la collaborazione tra i diversi operatori della comunicazione cattolica e le istituzioni ecclesiali”.

