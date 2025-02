Gaza: anche l’Università Sapienza di Roma nella delegazione umanitaria partita oggi. Il Policlinico Umberto I curerà un gruppo di bambini oncologici

È partita oggi per la città di Ashdod la delegazione italiana con il Ministro degli affari esteri Antonio Tajani e il Ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, per partecipare alla cerimonia di accoglienza del carico di aiuti donati dall’Italia al “World Food Programme” e di beni nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza”. La rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni ha partecipato alla delegazione con il preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria Domenico Alvaro e l’infettivologo Gianluca Russo. “Abbiamo risposto all’appello delle istituzioni per dare il nostro supporto alla missione umanitaria rivolta alla popolazione materno-infantile di Gaza, sia operando una ricognizione sul territorio che accogliendo nelle nostre strutture ospedaliero-sanitarie i piccoli pazienti in condizioni più gravi – dichiara la rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni -. Le università, con i loro policlinici universitari hanno il dovere di mettere a servizio della collettività le proprie conoscenze, competenze e risorse, soprattutto in contesti del mondo drammatici come quelli delle regioni colpite dalle guerre”. La Sapienza, insieme all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, darà il proprio contributo in termini di competenze specialistiche e di supporto medico-sanitario, prevedendo in questa prima fase una rilevazione dei bisogni più urgenti e di azioni mirate da intraprendere nell’immediato. Tra queste, la presa in carico di un primo gruppo di bambini oncologici presso la Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I, di concerto con la Regione Lazio. Nei prossimi giorni i medici della Sapienza incontreranno nelle città di Gerusalemme e Ramallah i rappresentanti delle istituzioni e delle maggiori organizzazioni umanitarie e benefiche impegnate nel sostegno della popolazione colpita dal conflitto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /