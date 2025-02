Sanità: Rocca (Regione Lazio), “servono scelte coraggiose, ripensare sistema che metta al centro la persona”. “Guai se Italia uscisse da Oms”

“In questo momento in cui servono scelte coraggiose, tutti devono fare un passo indietro per ripensare il loro ruolo all’interno di un sistema che metta al centro la persona, l’essere umano, perché non c’è democrazia se non c’è accesso alle cure e alla salute per tutti”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel suo saluto a braccio alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2024-25 dell’Università Cattolica, campus di Roma. “Oggi – ha aggiunto – dobbiamo riguardare a tutto il modello, al ruolo di professionisti della sanità, al contributo importante che le professioni sanitarie possono dare come risposta al bisogno di salute del Paese. Occorre ripensare insieme i modelli di formazione universitaria dei medici stessi, e lo stiamo chiedendo al governo, così come stiamo chiedendo una forma contrattuale nuova. Sento profondamente questa sfida”. “Non posso che apprezzare anche questa apertura al mondo in un momento di chiusura – ha aggiunto con riferimento al Piano Africa illustrato dal rettore Beccalli -. Guai se l’Italia uscisse dalla Oms, guai se ci fosse un passo indietro rispetto al multilateralismo che è la ricchezza del nostro mondo di fronte alle sfide globali, anche se i modelli organizzativi vanno forse ripensati”. Infine l’invito a concentrarsi sulla “buona spesa”, eliminando “la cattiva spesa che è quella di una cattiva organizzazione”.

