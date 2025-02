Università Cattolica: il 28 febbraio primo turno del test di ammissione ai corsi di Medicina

Al via dal 28 febbraio il concorso di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria, e in Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico dell’Università Cattolica. Il test si svolgerà in due turni – il primo il 28 febbraio e il 1° marzo (iscrizioni chiuse), il secondo l’11 e 12 aprile (iscrizioni dal 3 al 28 marzo) – in presenza e in modalità computer-based (Cbt) multisessione in numerose sedi in tutta Italia: Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 14 febbraio possono partecipare a entrambi i turni d’esame. Chi presenterà domanda dal 3 al 28 marzo potrà partecipare solo al secondo turno di aprile. I posti a concorso sono 480 per Medicina e chirurgia, 25 per Odontoiatria e protesi dentaria e 80 per Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico (interateneo con l’Università degli Studi Roma Tre). Per il primo turno gli iscritti sono 4.508: i candidati possono concorrere per uno solo o per due corsi di laurea, indicandone l’ordine di preferenza.

“Grazie alla possibilità di svolgere gli anni di studio in un vero ‘ecosistema della salute’, com’è quello del campus di Roma con la presenza del Policlinico Gemelli, e alla partnership con Atenei di eccellenza, come nel caso del Corso di laurea in Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico sviluppato con il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università Roma Tre – afferma Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica -, ai nostri studenti, medici del futuro, possiamo garantire una formazione all’avanguardia, basata sui progressi delle tecnologie e della ricerca, grazie all’innovazione tecnologica guidata dai più avanzati strumenti di intelligenza artificiale, e con la massima attenzione verso una medicina personalizzata fondata su un’impronta di cura e solidarietà verso ogni paziente”.

L’esame di ammissione consiste in una prova scritta Cbt di sessanta quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, così distribuiti: 20 di logica, 30 di cultura scientifica (10 di chimica, 10 biologia, 5 di fisica e 5 di matematica), 5 quesiti di cultura generale e 5 di cultura etico-religiosa. Dal 7 marzo per il primo turno e dal 17 aprile per il secondo turno ciascun candidato potrà prendere visione della correzione del proprio elaborato e visualizzare il punteggio conseguito. Le graduatorie finali verranno pubblicate una volta conclusi entrambi i turni d’esame, dal 28 aprile 2025 prendendo in considerazione il migliore punteggio conseguito dal candidato nelle due prove, o dell’unico punteggio conseguito qualora abbia partecipato a un solo turno d’esame.

Info su https://www.unicatt.it/corsi/triennale/medicina-e-chirurgia-roma/ammissioni-e-iscrizioni.html.

Per info e supporto sulla prenotazione delle sessioni d’esame e sul pagamento della quota di partecipazione è possibile inviare un’email a: convocazioni@ilmiotest.it.

Per ogni altra informazione è possibile contattare il numero verde 800.954.459 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13) e utilizzare il form alla pagina https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-triennali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /