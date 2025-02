Diocesi: Altamura, domani a Gravina di Puglia un incontro su Chiesa e disabilità con il vescovo Russo, il sindaco Lagreca e suor Donatello

“Chiesa e disabilità: due mondi in cerca di dialogo” è l’incontro in programma giovedì 27 febbraio a Gravina in Puglia (Ba), presso il Seminario diocesano, in via Giardini 18, alle ore 16. A promuoverlo il Comune di Gravina di Puglia, la Consulta comunale della disabilità e la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

Interverranno, tra gli altri, mons. Giuseppe Russo, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti; Fedele Lagreca, sindaco di Gravina in Puglia; suor Veronica Amata Donatello, responsabile del Servizio nazionale Cei per la pastorale delle persone con disabilità e referente per la disabilità del Giubileo della speranza 2025; Mariella Cirillo, referente dell’Ufficio catechistico – Settore disabilità dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno; Grazia Pietragalla, responsabile per le strutture della Basilicata “Fondazione Don Carlo Gnocchi”.

