Germania: Welskop-Deffaa (Caritas) sul prossimo governo, “priorità a sicurezza interna, esterna e sociale”

Secondo la presidente di Caritas Germania, Eva Maria Welskop-Deffaa, l’esito delle elezioni per il Bundestag deve essere il segnale di partenza per una nuova politica responsabile. “I tre compiti principali che il prossimo governo federale dovrà affrontare sono la sicurezza interna, quella esterna e quella sociale”, ha dichiarato alla agenzia di stampa cattolica Kna. “Il risultato delle elezioni, chiaramente caratterizzato da incertezza e insicurezza, dimostra quanto sia importante che una nuova coalizione di governo fornisca il più rapidamente possibile risposte affidabili in questi tre ambiti”, ha detto Welskop-Deffaa che ha evidenziato come “lo stato sociale deve essere ulteriormente sviluppato con coraggio, sia “affidabile e con poca burocrazia”, dando prevalenza alle richieste sociali. “La priorità assoluta è l’assistenza. Riguarda i nostri sistemi di sicurezza sociale e l’infrastruttura sociale nella cooperazione sostenibile tra il settore del welfare volontario e il settore pubblico.” Questo dovrebbe essere il fulcro di un accordo di coalizione, che deve essere negoziato il più rapidamente possibile. La presidente della Caritas, intervistata dal portale della Chiesa cattolica tedesca katholisch.de, ha poi sottolineato che “la società civile e in particolare la Caritas, ha un nuovo compito davanti a sé: dobbiamo far entrare in gioco la potenza sociale del cristianesimo nella ricerca del compromesso e del futuro”. Per Welskop-Deffaa è un buon segnale l’alta affluenza alle urne: “È ormai chiaro alla gente che questa volta è in gioco qualcosa”, ma allo stesso tempo, ha criticato il modo in cui è stata condotta la campagna elettorale. “La diffamazione degli elettori e dei candidati di possibili partner della coalizione non è stata certamente utile ai prossimi colloqui esplorativi e di coalizione”.

