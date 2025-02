Germania: card. Woelki (Colonia), “spero in un governo che promuova la coesione sociale e contrasti divisione e polarizzazione”

Analizzando i risultati elettorali per il Bundestag, l’arcivescovo di Colonia, il cardinale Rainer Maria Woelki ha detto ai microfoni di domradio.de: “Considerate le sfide che attendono il nostro Paese, l’Europa e, in ultima analisi, il mondo intero, spero che venga formato rapidamente un nuovo governo federale, che affronti in modo misurato e intelligente i problemi politici del nostro tempo, promuova la coesione sociale e contrasti con efficacia tutte le tendenze alla divisione e alla polarizzazione”. L’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Heße ha evidenziato l’elevata affluenza alle urne, che dimostra che l’interesse per gli eventi politici è cresciuto: “È auspicabile che d’ora in poi tutti i politici democratici si riavvicinino tra loro per lavorare insieme e in modo equo per una democrazia stabile ed efficiente”. Per Heße “le sfide non diventeranno più piccole nel prossimo futuro”, lanciando un appello alla coesione sociale dopo i risultati elettorali: “Spero che resteremo uniti socialmente e supereremo le divisioni emerse nelle ultime settimane”; contestualmente si augura un governo che affronti con coraggio le questioni future del Paese, come l’economia, l’ambiente e la vita dignitosa perché “dalla mia prospettiva cristiana, la giustizia sociale e l’integrazione delle persone che si rivolgono a noi devono avere un posto fisso nell’agenda politica”. Mons. Udo Markus Bentz, arcivescovo di Paderborn, ha ringraziato tutti coloro che hanno espresso il loro voto e reso possibile li risultati elettorali, nonché i politici: “Sono sotto una grande pressione e stanno affrontando sfide enormi”, ha detto in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’arcidiocesi. Bentz si augura che i politici vadano oltre le schermaglie della campagna elettorale superando. “Spero che dopo un periodo di dure campagne elettorali, trovino un modo costruttivo, intelligente e sostenibile di lavorare insieme, un modo di lavorare che ponga al centro le persone e i compiti di cui sono responsabili, al di là degli interessi politici dei partiti, e che sia all’altezza della fiducia degli elettori”.

