Germania: mons. Bätzing (Conferenza episcopale), “governo stabile che affronti i problemi”. Stetter-Karp (ZdK): “Lottare per la democrazia”

Mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca (foto Sant'Egidio)

Dopo i risultati del voto per il Bundestag, il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), Georg Bätzing, invoca una rapida formazione del governo: “Spero che ora otterremo rapidamente un governo stabile che affronti i problemi” del Paese, ha detto il vescovo di Limburgo. Il risultato delle elezioni dimostra che la maggioranza degli elettori desidera un rafforzamento del centro democratico, ha proseguito il presidente della Conferenza episcopale, alla luce del successo relativo dell’Unione Cdu-Csu. “Ciò significa ascoltare, capirsi a vicenda, impegnarsi in modo costruttivo per trovare soluzioni eque ed essere disposti a scendere a compromessi”, ha spiegato Bätzing. “La Germania deve essere integrata in un’Europa democratica, come Paese di diritto, liberale, cosmopolita e solidale”. Bätzing ha espressamente elogiato il forte aumento dell’affluenza alle urne, definendolo un “buon segno per il nostro Paese, che dimostra che la democrazia viene presa sul serio”. L’affluenza alle urne è stata infatti superiore all’84%. Il presidente della Dbk ha analizzato la limitazione complessiva delle forze estremiste e di coloro che simpatizzano con la Russia di Vladimir Putin, nonostante l’attacco all’Ucraina: “Spero vivamente, soprattutto alla luce della situazione internazionale, che l’Europa trarrà forza da queste elezioni e dal nuovo governo”.

La presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK), Irme Stetter-Karp si è congratulata con Friedrich Merz, candidato cancelliere dell’Unione Cdu-Csu, per la vittoria elettorale: “In tempi di preoccupante frammentazione della società, noi in Germania abbiamo bisogno di un cancelliere che unisca. Che pensi in modo europeo. E che dia speranza a un Paese eterogeneo con grandi sfide”. Per Stetter-Karp “se vuoi un futuro, non puoi tornare al passato in questa situazione. Non in termini di politica climatica. Non in termini di politica economica, e non in termini di politica sociale”, e ha elogiato la massiccia affluenza alle urne ma allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per i progressi dell’estrema destra di Alternativa per la Germania – AfD: “Questo deve sfidarci a continuare a lottare con tutte le nostre forze per la nostra democrazia e contro il razzismo”.