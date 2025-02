Pace: Comitato per una civiltà dell’amore, lunedì 24 febbraio ad Assisi il convegno “Religione e disarmo nucleare”

Si terrà lunedì 24 febbraio, nella Sala della spogliazione del Palazzo vescovile di Assisi, il convegno “Religione e disarmo nucleare”, organizzato dal Comitato per una civiltà dell’amore con il patrocinio della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, della Regione Umbria, della Città di Assisi e dell’Ordine francescano secolare d’Italia, Fraternità regionale del Lazio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. L’evento (ore 10-17) offrirà un’occasione di riflessione sul dialogo e sul ruolo che possono ricoprire i cristiani riguardo la cessazione della minaccia nucleare. “A quasi tre anni di guerra in Europa e di minaccia nucleare sul mondo – spiegano i promotori -, da cristiani affrontiamo un nuovo disarmo nucleare di pace per tutti”.

Interverranno, fra gli altri, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino; il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme; Giorgio Marengo, prefetto apostolico in Mongolia; l’economista Stefano Zamagni sul tema “Religione e pace nucleare”; Gianfranco Cattai su “Valorizzare l’esperienza dei cristiani per la pace”; Raniero La Valle su “I cristiani tra ‘il già e il non ancora’”, “Ofs: La storia del disarmo nucleare cominciata nell’87″ il tema affrontato dal generale Giuseppe Secco. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato per una civiltà dell’amore.

