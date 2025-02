Giubileo 2025: Milano, domani l’arcivescovo Delpini presiede la messa con gli scout della Lombardia

La Chiesa di Milano celebra il Giubileo insieme agli scout ambrosiani e di tutta la Lombardia. Domenica 23 febbraio, giorno successivo alla “Giornata del Ricordo” in cui si commemora la nascita del fondatore del movimento mondiale dello scoutismo, Lord Robert Baden-Powell (1857-1941), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in duomo alle 17.30 una messa giubilare diocesana per gli scout e le loro guide. “Una celebrazione che rappresenta un’importante occasione per riflettere sul significato dello scoutismo e sui principi educativi che, da oltre un secolo, ispirano generazioni di bambini, ragazzi e giovani in tutto il mondo”, precisa un comunicato. La celebrazione giubilare in duomo, alla quale sono invitati i gruppi di tutta la Regione, “sarà la prima occasione in cui gli scout della Lombardia si riuniranno nella cattedrale per un evento di questo genere. Sarà anche un momento di ringraziamento per i sacerdoti, i religiosi e le religiose che accompagnano ragazzi e giovani scout nel loro percorso di formazione cristiana”. Secondo gli organizzatori sono attesi in duomo circa settanta gruppi, composti da alcune migliaia di persone tra scout e guide. Le organizzazioni coinvolte sono: Fse Scouts d’Europa (Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici); Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani); Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani); Aggs (Associazione gruppi guide e scout); Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani); Foulard Bianchi; Scouts et guides de la mission catholique francophone de Milan.

