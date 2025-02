Giornata del malato: Policlinico Gemelli, mostra di disegni dei pazienti pediatrici sul Cantico delle Creature

“Canto di colori, luce e speranza” è il titolo della mostra allestita nella hall del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, presentata oggi in occasione delle celebrazioni per la XXXIII Giornata mondiale del malato.

La mostra nasce dall’iniziativa dei docenti della Scuola in ospedale del Gemelli, che hanno raccolto i disegni degli alunni frequentanti le sezioni ospedaliere degli istituti scolastici. Coordinatrici del progetto le docenti delle sezioni ospedaliere del Gemelli, Chiara Frassinetti coordinatrice della “I.C. Donati” infanzia e primaria, Assunta Fabrizi coordinatrice della, “I.C. Maffi” secondaria di I grado e Daniela Di Fiore docente dell’I.I.S. Carlo Emery. I disegni sono stati pubblicati anche in un calendario che racconta “Il Cantico delle Creature” attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi ricoverati. “La mostra Canto di Colori, luce e speranza si colloca nella ricorrenza dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi” spiega Di Fiore. I disegni ne raffigurano le strofe “con modalità e tecniche differenti nei tempi che i ricoveri e le terapie hanno loro permesso” prosegue sottolineando il valore terapeutico del disegno.

In apertura delle celebrazioni si è tenuta nella hall del Gemelli una riflessione sul Cantico delle Creature svolta da p. Luciano De Giusti, ministro provinciale dei frati minori di Abruzzo e Lazio. Al termine, mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica, ha celebrato la messa presso la cappella San Giovanni Paolo II dell’ospedale.

